Figliomeni (FDI): Raggi revochi delega all’Assessore Calabrese per mancato rispetto volontà Aula

“Nel corso degli ultimi mesi abbiamo più volte constatato l’inadeguatezza dell’Assessore Calabrese per quanto riguarda le tantissime criticità che abbiamo denunciato anche sui media relativamente ai vari settori di sua competenza. A ciò si aggiunge l’arroganza nello svolgimento del suo incarico visto che oggi si è proceduto a riattivare i varchi elettronici della zona a traffico limitato. E questo nonostante l’Aula Giulio Cesare, i cui membri rappresentano i cittadini, si fosse pronunciata per uno stop alla riapertura, anche se il primo responsabile di questo disastro è il Sindaco e dovrebbe dimettersi immediatamente, stiamo lavorando ad una mozione rivolta alla Raggi affinché revochi almeno la delega all’Assessore Calabrese in quanto l’Assemblea Capitolina è sovrana nelle sue decisioni e le stesse debbono essere rispettate”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.