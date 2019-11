Figliomeni (FDI): “Rifiuti, infezioni in aumento specie per i minori”

“Da mesi stiamo denunciando la situazione al limite che la Capitale sta vivendo in tema di rifiuti, con tutte le criticità che ne conseguono. Roma è sporca, e questo è un dato di fatto, ma questa sua situazione porta alla luce un aumento di infezioni, in particolar modo nei bambini che sempre più sono colpiti da batteri, irritazioni e parassitosi. Non è difficile vedere accanto alle pile di immondizia non ritirata, ma lasciata a marcire sui marciapiedi, topi, blatte e insetti di varia natura che portano in primo piano una scarsa igiene.

“L’Amministrazione grillina a parte alcune dichiarazioni d’intenti, ad oggi non è ancora intervenuta per risolvere questo problema igienico-sanitario, tra cassonetti divelti e maleodoranti, strade sporche, marciapiedi invasi da rifiuti di ogni natura, anche quelli ingombranti, che fanno bella mostra in ogni angolo della città. La impalpabile Giunta Raggi annaspa senza trovare soluzioni su nulla, parlando sempre di complotti orditi ad arte contro di loro, ma ad oggi l’unico complotto messo in scena è contro i cittadini romani che ancora rimpiangono di averli votati”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vicepresidente dell’Assemblea Capitolina.