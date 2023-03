Figliomeni (Fd’I): salvato dal defibrillatore, adesso accelerare attuazione delibera Figliomeni – Meloni n. 120/2018

“Dopo che ogni giorno le cronache ci informano di tragedie con persone decedute per arresto cardiaco, siamo particolarmente felici nell’apprendere la notizia di una persona che è stata salvata grazie al tempestivo uso del defibrillatore, presente nella struttura sportiva del Futbol Orange nella zona del Villaggio Olimpico. E dobbiamo ringraziare gli “angeli della vita”, compagni della partita di calcetto di S.d.M. che si era accasciato a terra ed al quale tempestivamente gli sono state praticate le manovre di Rianimazione Cardio Polmonare prima dell’utilizzo dell’apparecchio salvavita. Spiace che né l’Amministrazione a guida Raggi né quella attuale di Gualtieri abbiano ancora attuato la delibera n. 120 del 2018 – a firma mia, di Giorgia Meloni e di tutti i gruppi consiliari del Campidoglio – che prevedeva la presenza del defibrillatore in uffici, scuole, pattuglie della polizia municipale, strutture sportive ed altri centri di grande aggregazione di persone, oltre alla formazione all’uso del DAE. Anche il XV municipio, che pur si è attivato, lo ha fatto in misura molto molto parziale e non compiutamente per quei luoghi indicati in modo chiaro nel provvedimento votato peraltro all’unanimità. Immaginiamo quante persone si sarebbero potute salvare se già da cinque anni fosse stata attuata la delibera. Adesso non ci sono più scuse … attivatevi per non essere complici delle tragedie!”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, responsabile nazionale delle politiche sociali di Fratelli d’Italia.