Figliomeni (FDI): “Scarse misure di sicurezza sui mezzi pubblici, a rischio i cittadini”

“A seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini, abbiamo inoltrato un’interrogazione urgente al Sindaco Raggi, in merito alle gravi criticità riscontrate sui mezzi di trasporto pubblici e sulla tratta ferroviaria Orte-Fiumicino, che in un momento di grande emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo, mette a repentaglio la salute dei cittadini, come peraltro abbiamo anche denunciato con il blocco della metro C.”

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

“Abbiamo già nei mesi scorsi – prosegue la nota – presentato diversi atti volti all’implementazione della sanificazione di treni, autobus e metropolitane, che purtroppo lascia ancora a desiderare, segnalando anche il potenziamento delle corse per evitare che si formino assembramenti tra le persone che potrebbero rivelarsi fatali per la loro salute. Ancora abbiamo nelle orecchie la notizia più volte sottolineata dal Sindaco Raggi e dal suo assessore alla Mobilità, sui “famosi” pullman privati da utilizzare dall’Amministrazione comunale per snellire le corse dei consueti mezzi pubblici, che tutti dobbiamo ancora vedere in giro. Infatti uno dei problemi principali per la diffusione del virus Covid-19, è la mancanza di distanziamento tra le persone, aspetto presente anche su alcune tratte di Trenitalia-Ferrovie dello Stato, in particolare la situazione critica presente sulla tratta Orte-Fiumicino come segnalataci dal Comitato Pendolari presieduto da Damiano Cupelloni. Torniamo a chiedere attraverso il supporto degli Uffici competenti, che l’Amministrazione intervenga al fine di migliorare il trasporto pubblico effettuato da Atac, facendosi anche promotrice presso le sedi opportune per migliorare il servizio regionale svolto da Trenitalia, perché la salute dei cittadini è prioritaria”.