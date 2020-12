Figliomeni (FDI): “Sostegni concreti per indotto agenzie di viaggio”

“La situazione sanitaria dovuta alla pandemia del Covid-19, nel corso di questo anno ha duramente colpito tutti i settori del mondo dell’imprenditoria, che purtroppo non hanno ricevuto gli aiuti sperati dal Governo. Tra le diverse attività dimenticate dalle Istituzioni, figurano le agenzie di viaggio, che purtroppo a causa dell’azzeramento del settore turistico e dallo stop ai viaggi, sono state in sofferenza già dai primi mesi dell’anno. A questo riguardo abbiamo predisposto un’articolata mozione volta alla promozione di ogni forma di sostegno possibile a questo settore, formato da tanti professionisti che continuano a trovarsi di fronte, anche in previsione del futuro, a mille incertezze. Non dobbiamo dimenticare infatti che in Italia il settore del turismo raggruppa circa 13.000 aziende che danno lavoro a oltre 75.000 persone, per un giro di affari annuo di oltre 20 milioni di euro.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

“Abbiamo – prosegue Figliomeni – chiesto quindi di adottare misure di sostegno specifiche e non solo aleatorie, sburocratizzando gli iter per poter accedere ad aiuti concreti, visto che i lavoratori del settore o hanno percepito dei minimi aiuti economici o addirittura ancora sono in attesa. Il nostro suggerimento è anche quello di garantire protocolli sanitari comuni tra i diversi Paesi, per dare maggiore fiducia nei viaggiatori che appena possibile, potranno recarsi in visita nella nostra bella Capitale. Dobbiamo a tutti i costi scongiurare il fallimento di questo settore e delle agenzie che ci operano, per non creare un effetto domino che possa portare alla perdita del posto di lavoro di un numero elevato di persone, di un settore cardine della nostra società”.