Figliomeni (FDI): “Sostenere persone con animali in difficoltà economiche”

“Stiamo ricevendo numerose segnalazioni da parte di associazioni animaliste e cittadini, che denunciano un aspetto forse poco conosciuto, ma molto presente nella nostra società di questo ultimo anno, che vede molte persone che, a causa della pandemia di Covid-19, si ritrovano in serie difficoltà economiche, che li porta a disfarsi dei propri animali di affezione non potendo più mantenerli. E’ una situazione triste, diventata sempre più preponderante, a cui non possiamo non trovare una soluzione insieme alle Istituzioni comunali.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

“Già nel 2018 – prosegue Figliomeni – avevamo presentato una mozione, approvata dal Consiglio Comunale, per dare sostegni ai senzatetto con animali al seguito, attraverso ricoveri con cucce e cibo, chiedendo inoltre l’istituzione di tavoli di concertazione con associazioni caritatevoli e animaliste per trovare e mettere in piedi le soluzioni migliori per questo problema. A distanza di tempo dall’Amministrazione pentastellata non sono ancora state messe in atto azioni concrete a questo riguardo, eppure la situazione di questo ultimo anno si è resa ancora più preoccupante visto che anche persone che fino a ieri vivevano una vita “normale”, si sono ritrovate senza casa e senza stipendio, impossibilitate oltre che a provvedere al proprio sostentamento anche a quello dei propri animali, molti dei quali abbandonati per le strade o ceduti a canili e gattili. Oggi abbiamo inoltrato una nota urgente alla giunta Raggi, per avere risposte concrete e ridare dignità ai nostri cittadini che oltre ad aver perso ogni certezza si vedono privare anche dell’affetto dei propri animali d’affezione”.