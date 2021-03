Figliomeni (FdI): su taglio alberi piazza Gondar ennesimo atto di arroganza

“Ci stiamo attivando presso l’Amministrazione Capitolina e il Municipio II, a guida PD, per chiedere le motivazioni che hanno portato all’abbattimento degli alberi in piazza Gondar e ciò nonostante le proteste dei comitati di quartiere e dei residenti. Nonostante la cura del verde a Roma sia stata totalmente abbandonata dalla Giunta grillina in questa consiliatura, continuiamo ad assistere alle barbarie urbanistiche nella quali l’amministrazione a guida Raggi sembra eccellere ovvero il taglio indiscriminato degli alberi senza procedere, invece, alla manutenzione e con ciò accanendosi contro un elemento essenziale per il decoro urbano e il contenimento dei livelli d’inquinamento dell’aria. Dispiace che anche la questione delle ripiantumazioni sia totalmente ferma con ovvie conseguenze negative per la popolazione dal punto di vista della tutela ambientale e della salute”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina