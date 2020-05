Figliomeni-Franco (FDI): “Su Rocca Cencia e rifiuti M5s chieda scusa ai cittadini”

“L’annosa vicenda che investe Rocca Cencia, nel municipio VI è ben nota e sembra senza risoluzione. L’ubicazione in questo luogo del Tmb dove vengono trattati i rifiuti, ha creato nel tempo numerose problematiche di salute ai cittadini residenti a causa dell’alto tasso di inquinamento atmosferico, dove si sono riscontrati numerosi tumori.

“Già alcuni anni fa eravamo intervenuti con una mozione rivolta al Sindaco, per mettere in atto tutte le procedure per la chiusura dell’impianto e per la riqualificazione del territorio, chiedendo tra l’atro un tavolo permanente con i cittadini al fine di definire un progetto condiviso, ma purtroppo con la solita miopia del M5s questo atto era stato bocciato senza una ragione plausibile.

“Ma la tracotanza dei grillini non ha limiti e lo dimostrano ogni giorno di più, infatti a distanza di circa quattro anni i 5 Stelle sono ancora in alto mare sul cronoprogramma e le isole ecologiche e per di più, in risposta alle lamentele dei comitati dei cittadini, si comportano con arroganza. E’ ora di dire basta alla presa portata avanti dalle istituzioni grilline che, oltre a farfugliare idiozie tipiche di chi non sa dare risposte, offende i residenti che si trovano giornalmente a convivere con i miasmi tossici dei rifiuti del Tmb. E’ offensivo che la maggioranza pentastellata non cerchi di risolvere il problema dopo le false promesse di cui si è ammantata, che dimostra se mai ce ne fosse ancora bisogno, l’inadeguatezza a governare”.

Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni vice presidente dell’Assemblea Capitolina e Nicola Franco capogruppo in VI municipio.