Figliomeni-Gallucci (FdI): Installare impianti allarme e videosorveglianza presso scuola Andersen

“La scuola è il luogo dove i nostri ragazzi costruiscono il loro avvenire e dove si pongono le basi del futuro del nostro Paese. Devastare una scuola, attaccarla con atti vandalici, vuol dire attaccare al cuore un’intera città

e, proprio per questo, ogni cittadino si sente offeso dalla violenza e dalla barbarie che questa notte ignoti delinquenti hanno riversato nelle aule del Plesso Andersen dell’Istituto Pio La Torre, unico presidio istituzionale della zona nel municipio XIV. Condanniamo con forza tale vile atto e siamo vicini agli alunni, agli insegnanti, al personale ausiliario e amministrativo, al dirigente scolastico e a tutti i cittadini. Auspichiamo che le istituzioni capitoline e municipali a guida grillina pongano in essere tutte le azioni necessarie per ripristinare l’agibilità del complesso vandalizzato, ma sopratutto installino un sistema di allarme e di video sorveglianza che da tempo sollecitiamo”.

Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea Capitolina, e Mario Gallucci delegato protezione civile FdI Roma.