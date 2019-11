Figliomeni-Ghera (FDI): “Mancano 200 vigili, Raggi assuma idonei e indica bando”

“Il Campidoglio a guida 5 stelle non può continuare a restare sordo senza dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini e del corpo della Polizia di Roma Capitale che purtroppo è carente di oltre 2.000 unità rispetto alla pianta organica visto che le recenti assunzioni sono andate a compensare quei vigili che sono andati in pensione.

“Con la recente approvazione del nuovo regolamento di polizia urbana, tra l’altro, sono state attribuite ulteriori incombenze alla polizia locale che, qualora potesse disporre di altri vigili, potrebbe far svolgere meglio i servizi, specialmente quelli relativi al controllo del traffico oltre che di polizia amministrativa in settori in cui purtroppo occorrerebbe intervenire quali quelli attinenti al commercio abusivo, alle frutterie ed agli autolavaggi. Invitiamo l’amministrazione grillina a procedere immediatamente all’assunzione degli ultimi idonei presenti nel concorso espletato sotto la giunta di centro destra ed a provvedere velocemente ad emanare un nuovo bando anche per evitare che, con i nuovi pensionamenti, l’organico dei vigili si riduca ulteriormente. I 5 Stelle devono evitare di essere sempre impreparati e capire che Roma dovrebbe essere Capitale anche nella programmazione”.

Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea Capitolina e Fabrizio Ghera capogruppo in regione Lazio.