Figliomeni: Il Volontariato al servizio dei Non Vedenti su Educazione Finanziaria in Sicurezza

“Insieme all’amica e collega Avv. Raffaella Grisafi, vice presidente dell’Osservatorio Imprese e Consumatori nonché vice presidente di Konsumer Italia, abbiamo incontrato il dott. Giuliano Frittelli, presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Roma, per rappresentare le varie iniziative che il Volontariato mette a disposizione delle persone con difficoltà alla vista per quanto riguarda i servizi finanziari che devono avvenire in estrema sicurezza ed essere accessibili a tutti. Sono sempre più ricorrenti le truffe ai danni dei consumatori, soprattutto anziani e portatori di handicap, e la prudenza non è mai troppa, specie quando si effettuano i pagamenti elettronici. Con la presidente Luisella Di Curzio e con gli amici di Planet Solidarietà, l’associazione di volontariato nel settore socio-sanitario che da circa vent’anni si occupa di aiutare le persone più fragili, abbiamo deciso di accendere i riflettori anche su questa delicata tematica e di sensibilizzare le Istituzioni sulla necessità di inclusione e sui servizi da garantire alle persone non vedenti oltre che a coloro che non hanno una adeguata alfabetizzazione digitale”.

Lo dichiara l’Avv. Francesco Figliomeni, fondatore di Planet Onlus.