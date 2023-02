Figliomeni (Planet Solidarietà): Laboratori interattivi con studenti scuola A. Gentileschi e cardiologi dell’ospedale Pertini

“Grazie alla collaborazione con i cardiologi e gli operatori sanitari dell’ospedale Sandro Pertini, mercoledì 22 febbraio riprendono con rinnovato entusiasmo le attività scientifico-divulgative della onlus Planet Solidarietà. I protagonisti delle attività – stavolta finalizzate alla realizzazione di laboratori interattivi per la prevenzione cardiovascolare nei giovani – saranno gli studenti dell’Istituto Comprensivo Artemisia Gentileschi, sapientemente guidati dal dirigente scolastico Chiara Simoncini e dalle insegnanti. Tantissimi studi scientifici hanno dimostrato l’importanza della prevenzione e della promozione della salute per ridurre l’incidenza delle malattie e la mortalità e di conseguenza i costi per il Servizio Sanitario nazionale (SSN) per la società, ma anche per favorire il mantenimento del benessere e della qualità della vita. Noi di Planet Solidarietà continuiamo in questa sfida, anche perché, come dimostrano i tantissimi obiettivi raggiunti in questi due decenni, il nostro impegno è stato sempre inteso come servizio costante e duraturo per la comunità”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, fondatore della onlus Planet Solidarietà – APS.