Figliomeni (Planet Solidarietà): Non trascurare cure ordinarie, non esiste solo il covid

“Nel momento in cui la classe politica ci dice, a giorni alterni, che stiamo uscendo fuori dall’emergenza epidemiologica, ma soprattutto ad oltre due anni dall’inizio della situazione pandemica in Italia, ritengo inaccettabile che vi siano ancora casi di sospensione delle attività assistenziali e di specialistica ambulatoriale. Il Covid-19, nonostante il grandissimo impegno degli operatori sanitari che non smetteremo mai di ringraziare per la loro meritoria attività, ha lasciato e sta lasciando dietro di se macerie sia dal punto di vista sanitario che economico ma continuando di questo passo lascerà, seppur incidentalmente, ulteriori morti per l’impossibilità di accedere alle cure ordinarie”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, responsabile dei rapporti con le Istituzioni di Planet Solidarietà- APS.

“Da vice presidente dell’Assemblea Capitolina – prosegue Figliomeni – avevo già presentato due anni fa una specifica mozione e vari provvedimenti per cercare di svegliare la classe politica sul tema delicato delle altre patologie che venivano trascurate. Dopo due anni non si può ancora parlare di emergenza, dopo due anni si può e, soprattutto, si deve organizzare e programmare il sistema sanitario, anche con la tempestiva fornitura dei farmaci necessari, in modo tale che non accadano situazioni come quelle che quotidianamente i pazienti ci denunciano, come nel caso dei malati neuropatici oltre che per le altre gravissime patologie. La salute è un bene da difendere e un diritto da promuovere!”.