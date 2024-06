Figliomeni: plauso dei cittadini per pattuglie Carabinieri a piedi in periferia

“Anche a nome di tanti commercianti e cittadini di Centocelle esprimo grande soddisfazione per il servizio di pattugliamento a piedi da parte dei Carabinieri nell’ottica di prevenzione dei reati e di maggiore fiducia nelle Istituzioni per merito di questi fedeli servitori dello Stato. L’avevo richiesto tempo fa anche al Luogotenente Iannaccone, da pochi giorni in quiescenza, ma ieri ho voluto complimentarmi personalmente con il comandante della Compagnia Casilina Quattrocchi e con il comandante ad interim della stazione di Centocelle Teodoro, dai quali ho ricevuto rassicurazioni sul potenziamento del servizio da parte dell’Arma. Auspico che il Governo, il Prefetto e le altre istituzioni locali si attivino con maggiore impegno per premiare lo sforzo di questi militari e rafforzare gli organici delle Forze dell’Ordine, specie dopo i recenti fatti di cronaca accaduti ripetutamente, soprattutto nelle periferie”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, responsabile nazionale delle politiche sociali di Fratelli d’Italia e fondatore della onlus Planet Solidarietà.

