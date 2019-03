Figliomeni – Rinaldi (FDI): “Plauso a polizia locale per rimozione mercatino abusivo Metro Gardenie”

“Dopo nostre continue denunce in merito alla presenza di un mercatino abusivo gestito da persone di etnia rom, zona Centocelle in prossimità della metropolitana fermata Gardenie, questa mattina finalmente c’è stato un nuovo intervento della Polizia Locale, a cui va tutto il nostro plauso, che ha provveduto a rimuovere il mercatino fai da te e a denunciare gli abusivi.

“Un vero bazar di stracci sottratti dai cassonetti della spazzatura, stesi su dei teli di fortuna, che ostacolavano l’accesso ai treni da parte dei cittadini e rappresentavano un problema igienico-sanitario. Un fenomeno di degrado che era presente da troppo tempo in questo luogo e che è l’ennesimo esempio della deriva a cui ormai è orientata la città. Lo smantellamento di questo mercatino abusivo, che ci auguriamo sia definitivo, dimostra che se c’è buona volontà da parte delle istituzioni si può portare avanti un discorso di legalità, scongiurando ogni forma di abuso. Speriamo che l’intervento sia veramente risolutivo e che dalla giunta Raggi si prenda coscienza che non possono essere tollerate queste forme di abusivismo adottando ogni forma di contrasto all’illegalità soprattutto potenziando le risorse per la Polizia Locale ben diretta dal comandante Di Maggio”.

Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea Capitolina, e Daniele Rinaldi, coordinatore del V Municipio.