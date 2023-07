Figliomeni: un plauso per il progetto di mare inclusivo a Siderno in Calabria

“È con una punta di orgoglio che condividiamo con tutti i cittadini il progetto – unico in Calabria ed attivato nel mio paese natìo di Siderno sulla costa jonica calabrese – di mare inclusivo per le persone con ridotta capacità motoria in modo da consentire anche alle persone più fragili di poter fare un bagno come tutte le altre persone.

https://www.corrieredellacalabria.it/2023/07/14/a-siderno-il-dispositivo-per-laccesso-autonomo-al-mare-per-disabili-il-primo-pubblico-in-calabria-video/ Senza voler fare polemiche, dobbiamo però constatare che ci dobbiamo meravigliare di un servizio del genere che, invece, dovrebbe essere la normalità in tutte le nostre spiagge italiane, anche al fine di evitare delle discriminazioni. Ci auguriamo, pertanto, che quanto prima tutte le Istituzioni, sia nazionali che locali, promuovano insieme agli imprenditori privati delle iniziative, anche tramite risorse provenienti dai fondi europei, che consentano anche alle persone con disabilità di godere pienamente del mare nostrum. E chiediamo anche l’ausilio dei media, che potranno dare il loro contributo attraverso specifiche e mirate campagne di sensibilizzazione”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, responsabile nazionale delle politiche sociali di Fratelli d’Italia e fondatore della onlus Planet Solidarietà.