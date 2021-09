Finalmente i lavori per l’incrocio via Pasini con via Tondi

“Finché non ci scappa il morto”… per una volta si è fatto prima, però sono sempre “serviti” innumerevoli incidenti all’incrocio tra via Ludovico Pasini e via Matteo Tondi a Pietralata, l’ultimo il 22 agosto (nella foto).

Il 1 settembre 2021 sono iniziati i lavori per mettere in sicurezza questo tratto di strada spesso protagonista suo malgrado di incidenti, molti dei quali con ribaltamento di automobili.

“Auspichiamo tempi di esecuzione serrati e senza intralci” hanno commentato dal Pd Dino Bacchetti – ex presidente della commissione trasparenza di via Tiburtina – e Silvia Remediani; “Il progetto redatto su mia sollecitazione dalla Direzione Tecnica IV Municipio vede finalmente la luce” ha concluso Bacchetti.

Proprio in occasione dell’inizio dei lavori il capogruppo del Pd in IV municipio Massimiliano Umberti ha condiviso il progetto che sarà realizzato.

Dalla grafica si intuisce che saranno allargati 3 marciapiedi su 4 di via Pasini all’angolo con via Tondi. Sarà posizionata la segnaletica verticale e disegnata quella orizzontale; rifatti gli scivoli per i disabili.