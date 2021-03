Fine lavori in via del Pigneto

“Ora i residenti della zona possono sedersi su nuove panchine per leggere un libro, passeggiare o attraversare la strada in sicurezza. Un lavoro che restituisce decoro dopo anni di abbandono e che sarà completato dall’installazione dei parapedonali per impedire nuovamente il parcheggio selvaggio all’altezza di via Giovanni Brancaleone. Cosi ha affermato sul suo profilo facebook Eleonora Guadagno commissione capitolina Cultura.

Ufficialmente sono terminati i lavori del tratto di via del Pigneto che va da via Mori a via Balbi. Ci sono altre attività edilizie nelle vicinanze. L’aiuola spartitraffico dalla quale svettavano due alti pini è diventata un passaggio pedonale con panchine. Gli abitanti ora si chiedono se il passaggio pedonale si allungherà alla zona pedonale del Pigneto o se le panchine la mattina usate dalle mamme lasceranno il posto alla movida notturna del Pigneto (quando si potrà per via del lockdown) quando saranno finite le ulteriori attività edilizie.