Una messinscena costruita nei minimi dettagli, tra messaggi vocali con accento siciliano, lettere anonime, incontri intimidatori e la minaccia di dare fuoco all’intera azienda agricola, per spremere quasi 90mila euro a un imprenditore della provincia di Roma.

È l’esito del blitz scattato all’alba di oggi, quando i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere — emessa dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia — nei confronti di tre persone gravemente indiziate di estorsione consumata e tentata estorsione continuata, con le aggravanti del concorso di più persone e del metodo mafioso.

L’incubo del titolare di una struttura equestre di Ponzano Romano era iniziato a metà giugno, dopo aver accolto in custodia giudiziale sedici cavalli provenienti da un sequestro preventivo eseguito in Sicilia nell’ambito di un’inchiesta sulle corse clandestine.

Il finto mediatore, l’incontro a Valmontone con l’ex pugile e le richieste fino a 88.800 euro

Pochi giorni dopo l’arrivo degli animali, un conoscente legato al mondo dell’equitazione si era presentato all’imprenditore nelle vesti di premuroso mediatore, sostenendo che quei cavalli appartenessero a una cosca siciliana pronta a vendicarsi incendiando il maneggio se non avesse pagato un «risarcimento» per l’affronto.

Per rendere credibile il ricatto, il presunto regista del piano gli aveva fatto ascoltare audio minatori con cadenza siciliana e lo aveva accompagnato a un faccia a faccia a Valmontone con un complice, un ex pugile spacciato per cugino della famiglia mafiosa, che aveva preteso subito 10mila euro — poi versati in due tranche da 5mila euro — minacciando spedizioni punitive.

La spirale estorsiva si era poi allargata fino a raggiungere la richiesta complessiva di 88.800 euro con l’ingresso di un terzo complice incaricato di incalzare la vittima al telefono.

Esasperato dalle minacce contro di sé e i suoi familiari, a metà settembre l’allevatore ha denunciato tutto ai Carabinieri: le indagini coordinate dalla Dda hanno smascherato la finta pista mafiosa, rivelando una truffa estorsiva architettata interamente dai tre indagati, ora rinchiusi in carcere.

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