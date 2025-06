Finta paletta sul cruscotto per evitare la multa: smascherato davanti a Fontana di Trevi

Sembrava una semplice sosta vietata, l’ennesima nella caotica zona attorno a Fontana di Trevi. Ma quello che gli agenti del I Gruppo “Centro Storico” della Polizia Locale hanno scoperto in via Poli ha rivelato un retroscena surreale, degno di una sceneggiatura: una paletta finta, ben piazzata sull’aletta parasole dell’auto, per fingersi parte delle forze dell’ordine.

Il veicolo, una Jeep Compass parcheggiata in piena ZTL senza alcun permesso e in spregio ai divieti, aveva attirato l’attenzione degli agenti già per l’irregolarità della sosta.

Ma è stato un dettaglio a destare sospetti: quella che a prima vista sembrava una paletta di segnalazione, spuntava in modo strategico dal parabrezza. Solo pochi centimetri visibili, quel tanto che basta per simulare — con astuzia — l’equipaggiamento di un veicolo istituzionale.

Gli agenti si sono avvicinati per controllare, e poco dopo è arrivato anche il conducente: un uomo di 43 anni, cittadino straniero residente nella Capitale.

Alla richiesta di mostrare l’oggetto “incriminato”, è emerso che si trattava di una paletta priva di qualunque riferimento ufficiale. Nessun simbolo istituzionale, nessun legame con le forze dell’ordine: solo un disco rosso e bianco, esibito con l’intento di ingannare.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, l’uomo avrebbe tentato di simulare un veicolo in servizio per giustificare la sosta.

Un escamotage fin troppo elaborato, che si è trasformato in un boomerang: la paletta è stata sequestrata, mentre per lui è scattata la denuncia per sostituzione di persona e tentata truffa ai danni della pubblica amministrazione.

Ma non è finita qui: oltre alla denuncia penale, è arrivata anche una raffica di multe per l’accesso non autorizzato alla ZTL e per la sosta vietata.

