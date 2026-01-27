Finta telefonata dei carabinieri, ma la figlia è in casa: anziana smaschera la truffa e fa arrestare il 56enne

Il copione era quello purtroppo già visto: una telefonata sul telefono fisso, una voce che si presenta come appartenente all’Arma dei Carabinieri e la notizia choc di un grave incidente stradale causato dalla figlia.

A seguire, la richiesta urgente di contanti e gioielli per “sistemare la situazione” ed evitare conseguenze penali. Ma questa volta il truffatore ha sbagliato bersaglio.

La vittima designata, un’anziana residente a Roma, ha infatti capito subito che qualcosa non tornava. La figlia, che secondo il sedicente militare si trovava coinvolta in un incidente, era in realtà nella stanza accanto, sana e salva.

La lucidità della vittima

Senza perdere la calma, la donna ha deciso di assecondare il truffatore. Al telefono ha finto agitazione e preoccupazione, confermando di essere pronta a consegnare denaro e preziosi. Nel frattempo, però, è riuscita a contattare il Numero Unico di Emergenza 112, chiedendo l’intervento della polizia.

Gli agenti del Commissariato Porta Pia sono arrivati rapidamente e sono entrati nell’appartamento senza farsi notare, nascondendosi in cucina in attesa dell’uomo incaricato del ritiro del bottino.

L’arresto sull’uscio di casa

Quando il truffatore, un 56enne, si è presentato al portone convinto di incassare l’ennesimo colpo, la donna lo ha accolto con apparente tranquillità e lo ha accompagnato all’interno dell’abitazione.

Una volta varcata la soglia, però, l’uomo non ha trovato oro e contanti, ma gli agenti in uniforme che sono usciti allo scoperto bloccandolo immediatamente.

Le accuse

Il 56enne, residente nel capoluogo campano, è stato accompagnato negli uffici di polizia e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

La Procura di Roma gli ha contestato il reato di tentata truffa aggravata. Il giudice ha convalidato l’arresto.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.