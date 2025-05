Finta visita ai parenti: evaso mette a segno cinque rapine in 72 ore

Un permesso temporaneo concesso per “motivi familiari” si è trasformato in una frenetica e lucida scorribanda criminale.

Protagonista, un 52enne di Tivoli, ristretto agli arresti domiciliari presso una comunità di recupero in Umbria, che ha approfittato della breve libertà per mettere a segno cinque rapine in appena tre giorni, seminando paura nel quadrante sud-est di Roma.

Farmacie e supermercati i suoi obiettivi preferiti. Volto scoperto, modi spicci, minacce e spintoni agli addetti alle casse: un copione sempre uguale, eseguito con impressionante freddezza.

Il bottino? Oltre 3.000 euro in contanti e una catenina d’oro. Ma la sua escalation criminale ha rischiato di assumere toni ancora più gravi quando, durante la fuga da uno degli esercizi rapinati, ha tentato anche di derubare un anziano passante. L’uomo, però, ha reagito, mettendolo in fuga.

La scia di violenza non è passata inosservata. Gli agenti del Commissariato Torpignattara, incrociando le descrizioni fornite dalle vittime con le immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a ricostruire tutti i movimenti del rapinatore. Un volto, un modus operandi, una traiettoria precisa.

Così è partita la caccia all’uomo. I poliziotti hanno battuto palmo a palmo le zone frequentate dal 52enne durante i giorni dei colpi, fino a quando, a poche ore dal previsto rientro in comunità, lo hanno intercettato in via Olevano Romano, in compagnia della parente che avrebbe dovuto ospitarlo.

Il fermo è scattato immediatamente. Il giudice per le indagini preliminari ne ha convalidato l’arresto e ora l’uomo si trova ristretto nel carcere di Regina Coeli. A suo carico, le accuse di evasione e rapina

