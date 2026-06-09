Finti poliziotti e verbali tarocchi, colpo da 3,5 milioni di euro a una 66enne

Un piano criminale sofisticato, orchestrato con tecniche di manipolazione digitale e psicologica, capace di fruttare un bottino da capogiro.

Una messinscena talmente realistica da spingere la vittima, terrorizzata dall’idea di finire in prigione, a consegnare l’intero patrimonio di famiglia nelle mani dei malviventi.

I Carabinieri della Stazione di Roma Salaria, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica capitolina, hanno chiuso il cerchio su una colossale truffa da 3,5 milioni di euro ai danni di una donna romana di 66 anni.

In manette, rintracciato nel capoluogo campano, è finito un napoletano di 22 anni con precedenti specifici, colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma il 3 giugno 2026.

Il blitz esecutivo è scattato a Napoli, dove i militari romani sono stati supportati dai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Bagnoli.

Il giovane, gravemente indiziato di truffa aggravata in concorso, è stato prelevato dalla sua abitazione e trasferito dietro le sbarre.

L’intera vicenda ha inizio lo scorso 21 aprile 2026 a Roma. La vittima viene agganciata al telefono da un sedicente funzionario della Polizia di Stato.

Per rendere credibile la chiamata, la banda utilizza la tecnica dello spoofing telefonico, camuffando l’utenza per far apparire sul display della vittima il numero reale della Questura di Roma.

Al telefono, i truffatori spiegano alla donna che la sua vettura, un tempo intestata al padre defunto, è stata segnalata sulla scena di una violenta rapina in una gioielleria.

Per vincere ogni residua resistenza e gettare la vittima nel panico, i complici le inviano via WhatsApp dei falsi verbali giudiziari con tanto di intestazioni istituzionali, in cui la sessantaseienne figura formalmente iscritta nel registro degli indagati.

Sotto la minaccia di un arresto imminente, le viene imposto il silenzio assoluto, vietandole persino di avvisare il marito.

L’unica via d’uscita prospettata è quella di consegnare tutti i preziosi in suo possesso a un presunto “perito del Tribunale”, incaricato di verificare che l’oro non provenga dalla rapina.

Completamente isolata e in preda all’angoscia, la donna cede. All’emissario della banda, presentatosi alla porta di casa, consegna una scatola colma di oro, 650 euro in contanti, 3.000 dollari americani e 2.500 franchi svizzeri.

Non solo: terrorizzata, la vittima svuota persino una borsa prelevata da una cassetta di sicurezza privata, contenente monili di valore inestimabile. Un danno patrimoniale complessivo stimato dagli inquirenti in circa 3 milioni e mezzo di euro.

La svolta decisiva nelle indagini, tuttavia, arriva grazie ai rilievi scientifici dell’Arma. Durante il sopralluogo, i Carabinieri della Stazione Salaria riescono a isolare un’impronta digitale nitida, lasciata dal truffatore sulla carrozzeria della vettura della vittima.

I successivi accertamenti di laboratorio effettuati dagli specialisti del R.I.S. (Reparto Investigazioni Scientifiche) di Roma inseriscono l’impronta in banca dati, dando un nome e un volto al ventidueenne, la cui presenza sul posto viene definitivamente confermata dalla vittima in sede di riconoscimento fotografico.

Il giovane si trova ora nel carcere di Napoli Poggioreale, mentre i Carabinieri continuano a scavare nella rete dei complici e dei basisti per recuperare il tesoro sottratto.

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