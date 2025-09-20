Finto cicerone al Pantheon: guida abusiva scoperta con ecstasy in tasca

Da guida turistica improvvisata a denunciato per falso e droga. È quanto accaduto ieri nel cuore di Roma, a pochi passi dal Pantheon, dove una pattuglia della Polizia Locale del I Gruppo Centro ha fermato un uomo di 36 anni a bordo di una golf car carica di turisti.

Il finto cicerone, mentre accompagnava i visitatori tra le bellezze del centro storico, mostrava con disinvoltura un tesserino di abilitazione da guida turistica.

Un documento che, a un primo sguardo, sembrava in regola. Ma gli agenti, insospettiti, hanno approfondito i controlli e scoperto che si trattava di un titolo falso.

Il 36enne è stato quindi condotto negli uffici di via della Greca per ulteriori verifiche. Qui è emerso un dettaglio ancora più inquietante: addosso all’uomo è stata trovata una dose di MDMA, meglio nota come ecstasy, subito sequestrata.

Alla fine degli accertamenti, per lui è scattata una doppia tegola: denuncia per falso materiale, sanzione da 4.000 euro per esercizio abusivo della professione di guida turistica e ritiro della patente.

Non solo: essendo stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, è scattata anche la segnalazione al Prefetto.

Dal sogno di una visita guidata “esclusiva” al centro storico, i turisti si sono così ritrovati spettatori di una scena decisamente meno da cartolina: l’arresto del loro improbabile accompagnatore.

