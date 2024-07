Finto poliziotto ordina diverse pizze per i suoi “colleghi”, poi scappa senza pagare

Un uomo senza fissa dimora di 57 anni è stato denunciato dalla polizia dopo aver tentato di truffare una pizzeria a Roma. L’uomo si è finto un agente del commissariato Colombo, ordinando diverse pizze per i suoi “colleghi” in turno. Una volta pronte, ha preso le pizze con la scusa di andare a prendere il portafogli in macchina, per poi non fare più ritorno.

Il titolare della pizzeria, insospettito, ha allertato la vera polizia che, grazie alla descrizione del truffatore e a una sua fotografia, è riuscita a rintracciarlo e a denunciarlo.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per aver commesso truffe simili in passato, utilizzava sempre lo stesso metodo: ordinare cibo a nome della polizia e poi sparire senza pagare.

