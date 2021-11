FIPAV Lazio, confermati Avalle selezionatrice femminile e Antonucci nel maschile

Il Comitato FIPAV Lazio comunica ufficialmente la conferma degli staff tecnici del Centro di Qualificazione Regionale, la struttura finalizzata alla valorizzazione dei migliori talenti del territorio nell’ambito di un lavoro sinergico che coinvolge giocatori, giocatrici, tecnici e società. Dopo il periodo di stop forzato nella stagione 2020-21, il Consiglio ha deciso di rinnovare la sua fiducia in Simonetta Avalle, selezionatrice del CQR femminile dal 2016 (con tre finali del Trofeo delle Regioni raggiunte nel 2017, 2018 e 2019), e in Matteo Antonucci, che segue il settore maschile dal 2019.

“L’anno scorso non abbiamo potuto lavorare e il Comitato ha deciso di riconfermare il gruppo di lavoro – ha dichiarato Avalle – e ringrazio tutti per la fiducia. Con me lavoreranno Francesco Rita e Lorenzo De Marco. In questa stagione ci concentreremo sulle ragazze nate nel 2007 senza dimenticare qualche 2008. Con i raduni dei CQT di Roma, Latina, Frosinone e Viterbo abbiamo concluso il percorso dei Provincial Day, ora ci attende l’importante appuntamento del raduno nazionale previsto il 9 novembre. Sono felice e carica: ritornare in palestra per aiutare le giovani a crescere è l’aspetto che maggiormente mi è mancato durante l’emergenza sanitaria”.

“C’è sempre grande entusiasmo nel riavviare il percorso di qualificazione – le parole di Matteo Antonucci – Insieme a Stefano Vazzana ci metteremo subito al lavoro per recuperare il tempo perso e ritrovare gli atleti della nostra regione per capire lo stato dell’arte dopo quasi due anni di inattività. Sono davvero felice della conferma, grazie a tutta la Pallavolo Laziale per questa opportunità. In una prima fase valuteremo il livello e conosceremo meglio gli atleti. Poi, in un secondo momento, cominceremo la fase di qualificazione e selezione puntando sui ragazzi nati nel 2006”.

“Auguri di buon lavoro agli staff tecnici e all’intera organizzazione per questo nuovo inizio del CQR FIPAV Lazio – ha dichiarato il Presidente Andrea Burlandi – sono certo che, nonostante le difficoltà affrontate nell’ultimo anno e mezzo, sapremo valorizzare al meglio le qualità dei giovani, con l’orgoglio di un mandato di fiducia che le società ci affidano ogni anno per la qualificazione dell’intero territorio regionale”. Confermati nei ruoli anche il referente del CQR Femminile Pietro Colantonio e il referente del CQR Maschile Fabrizio Mares. Federico Pietrogiuli è il coordinatore organizzativo del CQR Lazio.

FEMMINILE

Simonetta Avalle

Francesco Rita

Lorenzo De Marco

Referente Cqr Femminile: Piero Colantonio

MASCHILE

Matteo Antonucci

Stefano Vazzana

Referente Cqr Maschile: Fabrizio Mares