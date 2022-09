Firmata da Roma Capitale intesa per obiettivi europei su abbattimento emissioni

Il comune di Roma ha sottoscritto, insieme ad altri Comuni italiani (Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato e Torino), un protocollo d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per il perseguimento degli obiettivi della missione dell’Unione Europea Climate-Neutral & Smart Cities.

Roma è una delle 100 città europee (e nove in Italia) scelte ad aprile dalla Commissione Europea per partecipare a questa missione del programma Horizon Europe, con il bando 100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030. L’UE punta così a un’accelerazione verso il “green deal europeo”, grazie a città sempre più intelligenti e sostenibili, capaci di realizzare progetti di innovazione per anticipare al 2030 gli obiettivi di “neutralità climatica” (zero emissioni di CO2, nessun impatto sul clima).

L’intesa rafforza la collaborazione tra città e amministrazione centrale per rispondere alle sfide climatiche. Si crea uno stretto coordinamento per dar vita a progetti condivisi, raccogliere idee, soluzioni e buone pratiche. E per attrarre nuovi investimenti e sviluppare sperimentazioni e conoscenze che potranno essere utili anche ad altre città e amministrazioni.

Appartenere al gruppo delle città apripista della mission europea – sottolinea il Campidoglio – è un risultato importante per la Capitale, scelta per il suo progetto ambizioso ma realistico di transizione ecologica e rigenerazione urbana. Roma si pone così come laboratorio inclusivo della transizione ecologica, grazie alle sue linee d’azione: mobilità sostenibile e rilancio del trasporto pubblico, visione della “città dei 15 minuti” basata sui servizi di prossimità, chiusura del ciclo dei rifiuti (con aumento della differenziata e nuovi impianti per il riciclo e il recupero energetico), forestazione urbana, efficientamento energetico del patrimonio edilizio.