Un’intesa interistituzionale per riordinare dal punto di vista urbanistico e infrastrutturale un’ampia fascia di territorio compresa tra Albuccione, Guidonia Montecelio e Tivoli/Villa Adriana.

È l’obiettivo degli Accordi di Valorizzazione Territoriale sottoscritti ieri mattina nella sede della Direzione Generale della Asl Roma 5 di Tivoli dall’assessore regionale al Patrimonio e ai Trasporti Fabrizio Ghera, dalla direttrice generale della Asl Silvia Cavalli, dal sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo e dal sindaco di Tivoli Marco Innocenzi.

Al centro del protocollo c’è il futuro dei terreni appartenuti in passato all’ex Pio Istituto Santo Spirito e agli Ospedali Riuniti di Roma, oggi di proprietà della Asl Roma 5, interessati da una complessa vicenda legata agli assetti proprietari e alla presenza di nuclei abitativi che richiedono interventi di pianificazione.

La tutela dell’area per il Nuovo Ospedale Tiburtino e gli obiettivi dei Comuni

Gli accordi avviano le procedure tecniche e amministrative per razionalizzare, valorizzare e dismettere i suoli non destinati a usi sanitari — escludendo espressamente dal programma sia le aree non devolute ad attività sanitaria sia quelle riservate o funzionali al Nuovo Ospedale Tiburtino — con l’obiettivo di promuovere rigenerazione urbana, sostenibilità e coesione sociale.

«Questo importante accordo consentirà la riqualificazione e la valorizzazione di beni che verranno resi fruibili per la cittadinanza, migliorando la qualità della vita — dichiara l’assessore Fabrizio Ghera —. Rientra nel programma avviato dalla giunta Rocca di dismissione e valorizzazione del patrimonio regionale». Per la dg Silvia Cavalli l’intesa consente all’azienda di concentrare risorse sulla tutela della salute, mentre i sindaci Mauro Lombardo e Marco Innocenzi richiamano rispettivamente la necessità di «procedere a velocità sostenuta con tutte le fasi concordate» e di rigenerare l’area «nel rispetto dei vincoli paesaggistici e ambientali».

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