L’Ufficio Lazio 2 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha portato a termine la distruzione di circa 14 tonnellate di tabacchi lavorati esteri riferiti al triennio 2017-2019, nell’ambito delle attività di gestione e smaltimento dei carichi sequestrati o confiscati su disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione conclude una ricognizione dei provvedimenti di confisca e distruzione autorizzati dalla magistratura: i tabacchi sono stati trasportati in un impianto abilitato per lo smaltimento finale e distrutti alla presenza di funzionari dell’Agenzia.

Dal 2025 oltre 300 sequestri all’aeroporto di Fiumicino contro il contrabbando

Per l’Ufficio Lazio 2 — che dal 2025 ad oggi ha realizzato più di 300 sequestri di tabacchi lavorati esteri — l’intervento conferma il monitoraggio costante su passeggeri e merci commerciali in ingresso all’aeroporto di Fiumicino, a tutela del fisco e a garanzia della tracciabilità dei prodotti.

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