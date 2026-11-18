Oltre centoventimila euro in banconote occultati tra gli effetti personali nel bagaglio a mano per tentare di portarli fuori dall’Italia senza passare dai controlli valutari. È stato intercettato all’aeroporto di Fiumicino dai funzionari dell’Ufficio Adm Lazio 2 e dai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma un cittadino giordano in transito da Nizza e in procinto di imbarcarsi verso Amman.

Durante l’ispezione del trolley del passeggero sono emersi diversi mazzetti di denaro contante per un totale di 93mila euro e 39.900 dollari, equivalenti a un controvalore complessivo di 127mila euro.

Il sequestro amministrativo e i controlli negli scali della Capitale

Poiché l’intera somma superava ampiamente i limiti fissati dalla normativa valutaria per la movimentazione transfrontaliera di denaro contante ed era sprovvista della prescritta dichiarazione, il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i finanzieri hanno fatto scattare il sequestro amministrativo di 117mila euro.

L’operazione rientra nel piano permanente di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti portato avanti in sinergia da Guardia di Finanza e Adm negli hub aeroportuali e portuali della Capitale per presidiare la legalità e salvaguardare le entrate dell’Erario.

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