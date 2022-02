Foibe, Torquati-Marchisio: “Commemoriamo il ricordo del 10 febbraio piantando radici per un futuro di pace e conciliazione”

“Conservare e rinnovare il ricordo di tutte le vittime delle foibe significa per una comunità non dimenticare, ma anche costruire insieme un nuovo percorso di pace e conciliazione.

E’ per questo che come Municipio, dopo il documento votato la scorsa settimana in consiglio, quest’anno abbiamo deciso di celebrare il 10 febbraio insieme, coinvolgendo la cittadinanza e anche questa volta gli studenti e gli insegnanti delle scuole del nostro territorio.

Un segnale, ma anche la chiara intenzione di voler trasferire nei giovani il ricordo, non solo attraverso la storia, ma anche con appuntamenti e percorsi formativi di consapevolezza e conoscenza che possano coinvolgerli e orientarli in progetti concreti, ma soprattutto che diano l’esempio di Istituzioni unite in occasioni di ricorrenze nazionali.

Nel lontano 10 febbraio 2007, l’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, alla cerimonia dedicata alle vittime delle foibe ci chiedeva di non tacere “assumendoci la responsabilità di aver negato o teso ad ignorare la verità per pregiudiziali ideologiche e cecità politica”. Ci siamo ispirati a quell’invito del Presidente emerito e ai passi successivi dell’attuale Presidente Mattarella che il 10 febbraio 2021, insieme al Presidente sloveno Borut Pahor, si strinsero la mano davanti alla foiba di Basovizza.

Tutti uniti, quindi, ci ritroveremo alle 10 ai Giardini di Via Antonio de Viti de Marco a Corso Francia. In quell’occasione, e grazie al lavoro del Servizio Giardini, nel corso della celebrazione avverrà la piantumazione di un albero, accompagnato da una targa donata al Municipio Roma XV in memoria di tutte le vittime.

Presenti alla cerimonia anche due classi dell’Istituto Comprensivo Via Nitti che, accompagnati dai loro docenti che ringraziamo come sempre per la preziosa collaborazione, si dedicheranno ad alcune letture e ed eseguiranno al violino una riduzione del brano di Ennio Morricone “Vittime di guerra”.

Alla commemorazione poi, attraverso il progetto “Un albero per il futuro”, per tutto il mese di febbraio seguiranno altre iniziative che coinvolgeranno direttamente le scuole del nostro municipio, perché da gesti semplici ma concreti, si possano piantare radici per il futuro”.

Così in una nota congiunta il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l’Assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio.