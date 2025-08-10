Folle fuga sul Raccordo Anulare contromano: arrestato 19enne

Una serata da film d’azione, ma con un finale ben diverso da quello che sperava il protagonista.

I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina, in coordinamento con la Procura della Repubblica, hanno arrestato un cittadino romeno di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione.

Tutto è iniziato quando i militari hanno intercettato il giovane in sella a una moto, lanciata a velocità sostenuta. All’alt intimato dalla pattuglia, il ragazzo ha risposto spalancando l’acceleratore e imboccando il Grande Raccordo Anulare… contromano.

Durante la fuga ha urtato lievemente un’auto, senza fermarsi. Poco dopo ha abbandonato la moto — risultata rubata — e ha tentato la fuga a piedi.

Ma il copione si è arricchito di un nuovo capitolo: il 19enne è salito a bordo di un’auto guidata da un 48enne italiano, deciso ad aiutarlo a sparire.

Il piano è durato poco. Dopo un breve inseguimento, i Carabinieri del Nucleo Operativo hanno bloccato il veicolo. E la sorpresa non è finita: addosso al conducente italiano sono state trovate tre dosi di crack, due di cocaina e 255 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il giovane romeno è stato portato in caserma, in attesa dell’udienza di convalida. Per il 48enne è scattata la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

