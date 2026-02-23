Folle inseguimento tra le strade di Tor Sapienza: arrestati due giovani a bordo di uno scooter rubato

Un inseguimento a tutta velocità tra le strade di Tor Sapienza si è concluso nella notte con l’arresto di due giovani di nazionalità marocchina.

I due, rispettivamente di 18 e 17 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, devono rispondere dei reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Il blitz e la fuga

Tutto è iniziato in via di Tor Sapienza, quando i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno intercettato un Honda SH sospetto. Alla vista della “gazzella”, il conducente ha dato gas nel tentativo di seminare i militari.

Dopo una corsa a forte velocità, i due hanno abbandonato lo scooter cercando di dileguarsi a piedi tra i palazzi del quartiere.

La fuga è però durata pochi istanti: i Carabinieri li hanno raggiunti e bloccati prima che potessero far perdere le proprie tracce.

Uno scooter “fuori zona”

Dagli accertamenti è emerso che lo scooter era stato rubato lo scorso 2 febbraio nel quartiere Parioli. Il mezzo, ancora in buone condizioni, è stato sequestrato e restituito alla legittima proprietaria.

Il passato che ritorna: un arresto “differito” di 11 anni

Il controllo in caserma ha riservato una sorpresa agli inquirenti. La posizione del 18enne è precipitata dopo i rilievi fotosegnaletici: il giovane è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma nell’aprile del 2015.

Un provvedimento pendente da oltre un decennio che ha portato al suo trasferimento immediato presso l’istituto penale di Casal del Marmo.

Il complice, un minore di 17 anni, è stato invece condotto presso il centro di prima accoglienza “Virginia Agnelli”.

Fortunatamente, nonostante la velocità e la concitazione dell’inseguimento, non si sono registrati feriti tra gli agenti, i fuggitivi o i passanti.

