Follia a Casal del Marmo, ruba due birre in un minimarket e aggredisce il titolare, poi danneggia le auto in strada con un bastone

Due bottiglie di birra rubate dagli scaffali trasformate nella scintilla di un’escalation di violenza che ha seminato il panico in via Casal del Marmo. È finito con le manette ai polsi e con le pesanti accuse di rapina impropria, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale il raid messo a segno nella tarda serata di ieri – domenica 15 novembre- da un 23enne romano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Roma Ottavia d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma.

L’aggressione al negoziante, la furia con il bastone e la resistenza ai militari

Tutto è iniziato poco dopo le 21.00, quando il giovane è entrato all’interno di un minimarket-frutteria di via Casal del Marmo impossessandosi di due bottiglie di birra.

Sorpreso dal titolare dell’esercizio, che gli ha intimato di restituire la merce sottratta, il 23enne ha reagito colpendolo violentemente pur di guadagnarsi l’uscita. Una volta guadagnata la strada, anziché dileguarsi, il ragazzo ha afferrato un bastone e ha iniziato a scagliarsi con furia contro diverse automobili parcheggiate lungo la carreggiata, danneggiandole.

La chiamata tempestiva al 112 ha consentito ai Carabinieri della Stazione Ottavia di arrivare sul posto in pochi istanti e intercettare l’esagitato, che anche durante le fasi di identificazione e messa in sicurezza ha opposto attiva resistenza spintonando i militari. Nonostante i danni alle vetture e la concitazione del momento, non si sono registrati feriti; condotto nelle aule di piazzale Clodio, il 23enne ha visto convalidare il proprio arresto.

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