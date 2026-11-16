Follia a Tor Pignattara, lite degenera nel sangue in strada: due feriti a colpi di machete

Serata di terrore e sangue tra i palazzi di Tor Pignattara, dove una lite scoppiata in strada è improvvisamente degenerata in una brutale aggressione all’arma bianca. È accaduto ieri sera intorno alle 20 in via Galeazzo Alessi: al culmine di una violenta colluttazione, due uomini di nazionalità marocchina sono stati colpiti con un machete riportando diverse ferite. Scattato l’allarme, i due feriti sono stati immediatamente soccorsi e affidati alle cure dei sanitari.

L’intervento della Squadra Mobile e il fermo del sospettato

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti rapidamente gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Roma, che hanno avviato i primi accertamenti raccogliendo le testimonianze dei presenti e ricostruendo le fasi della lite.

Nel giro di breve tempo i poliziotti hanno rintracciato e fermato un giovane tunisino di 25 anni, ritenuto coinvolto nel ferimento. Proseguono intanto le indagini per chiarire con esattezza la dinamica dell’episodio, individuare eventuali altri partecipanti alla colluttazione e risalire al movente che ha scatenato la violenza in strada.

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