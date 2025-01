Follia al Vittoriano: uomo ubriaco scavalca la recinzione, bloccato dai carabinieri

La Roma di inizio anno è stata scossa ieri mattina da un episodio che ha mescolato follia e incoscienza.

Un cittadino libico di 33 anni, in evidente stato di ebbrezza, ha scavalcato la recinzione che cinge il maestoso Vittoriano, uno dei monumenti simbolo della Capitale, portando sgomento in una delle piazze più iconiche di Roma, piazza Venezia.

È stata una mattina come tante, quando, d’improvviso, è scattato l’allarme. Il personale di vigilanza che sorveglia il Vittoriano ha notato il comportamento sospetto dell’uomo, che con passo incerto e a fatica, ha superato il confine protettivo del monumento.

Senza pensarci due volte, gli addetti alla sicurezza hanno subito contattato il numero di emergenza 112, lanciando un segnale d’allarme per una situazione che, seppur non direttamente pericolosa, non passava certo inosservata.

Il 33enne, probabilmente ancora sopraffatto dagli effetti dell’alcol, si è avventurato nell’area del Vittoriano, con l’intento di esplorarne ogni angolo. Un gesto senza senso, un atto di pura incoscienza che poteva avere conseguenze ben più gravi.

Nel giro di pochi minuti, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina è arrivata sul posto. L’uomo, che aveva già fatto un bel po’ di strada all’interno del monumento, è stato bloccato prima che potesse provocare danni.

Un gesto senza razionalità che, seppur privo di danni al patrimonio artistico, avrebbe potuto generare più problemi.

Il 33enne, mentre cercava di scavalcare la recinzione, ha riportato delle escoriazioni, ma nessuna lesione grave. Con il suo stato di alterazione, è stato trasportato al Policlinico Umberto I, dove ha ricevuto le necessarie cure mediche.

Ma seppur fortunato nel non aver causato danni al Vittoriano, l’uomo ha dovuto fare i conti con la legge. È stato infatti sanzionato per la violazione del regolamento di polizia urbana, che stabilisce punizioni per chi entra nelle aree protette senza permesso.

