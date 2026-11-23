Una lite domestica degenerata in violenza contro l’intero nucleo familiare e poi contro i militari intervenuti per fermarlo. I Carabinieri della Stazione di Colonna e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno arrestato in flagranza un 48enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio si è consumato intorno alle 22:00 di ieri sera in un appartamento di via Casilina, a Colonna, dove l’uomo — in forte stato di alterazione dovuto all’alcol — avrebbe prima inveito contro la compagna convivente e poi colpito con un calcio il figlio di 10 anni.

Subito dopo, per ottenere del denaro contante, si sarebbe avventato anche sui genitori anziani che vivono nella stessa casa, aggredendo prima il padre di 77 anni e poi la madre di 69.

Colluttazione con le pattuglie durante l’arresto: due militari medicati all’ospedale di Frascati

All’arrivo delle gazzelle, il 48enne ha opposto resistenza colpendo verso il volto un carabiniere, che è riuscito a parare parzialmente il pugno, e facendo cadere a terra due militari durante le operazioni di contenimento; entrambi hanno riportato lievi contusioni medicate all’ospedale di Frascati.

Trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, l’uomo è comparso davanti al Tribunale di Tivoli, che ha convalidato l’arresto e applicato gli arresti domiciliari.

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