Fondi europei, nuove risorse React-Eu per superare crisi pandemia

La programmazione di Roma Capitale per i fondi UE registra una nuova dotazione di risorse, provenienti dai Fondi React Eu per un ammontare di 81 milioni 910.519 euro ad integrazione del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (Pon Metro) 2014-2020. Fondi aggiuntivi che l’Unione stanzia per il superamento degli effetti della crisi provocata dalla pandemia Covid e delle sue conseguenze sociali. E per preparare una ripresa “verde, digitale e resiliente” dell’economia.

A programmare l’impiego dei fondi è intervenuta la delibera di Giunta n. 229 del 24 settembre scorso (vedi il provvedimento). In base al regolamento React (e alle indicazioni dell’Agenzia per la Coesione Territoriale), la dotazione finanziaria verrà impiegata per: ripresa verde, digitale e resiliente (euro 68.142.857); ripresa sociale, economica e occupazionale (6.910.519); assistenza tecnica e capacità amministrativa (6.910.519). Contemplata anche la possibilità di un eventuale perfezionamento progressivo del finanziamento per singoli progetti.

Il Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei, quale “organismo intermedio” del Pon Metro 2014-20, ha coordinato la definizione del quadro programmatorio e, in raccordo con i Dipartimenti coinvolti (Mobilità e Trasporti; Politiche Sociali; Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità; Tutela Ambientale; Sviluppo Economico e Attività Produttive), le proposte di progetto, per accelerarne la valutazione di ammissibilità negli ambiti “resilienza” e “inclusione sociale”. Progetti che vanno a potenziare la programmazione Pon Metro e a integrare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023.