Fontana di piazzale Loriedo di nuovo malinconicamente spenta

3 marzo 2022 – È durato poco l’entusiasmo con cui i cittadini di Colli Aniene hanno accolto i getti costanti della fontana di piazzale Loriedo che sembrava tornata indietro di una decina d’anni.

Perfino il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti veniva tratto in inganno da quei pochi giorni di attività della fontana e dichiarava: “Le promesse si mantengono e piano piano le cose si risolvono. Grazie Federica Desideri per l’impegno! Vedere quelle fontane zampillare, sono l’inizio di una nuova storia”

Non possiamo dire nulla sull’impegno che certamente c’è stato da parte di chi governa questo territorio, ma a noi sembra la ripetizione di una storia già vista di una fontana che non ha mai funzionato bene; basta andare a rileggere tutti gli articoli che abbiamo scritto nel tempo. Una sfortuna smisurata (ndr: a Roma la chiamano jella) sembra essersi accanita su questo impianto. Ma noi che non crediamo alla sfortuna ci siamo fatti altre idee ed opinioni a partire da una progettazione discutibile per finire agli anni di abbandono che hanno compromesso il funzionamento delle pompe e l’ostruzione delle tubature, delle valvole e dei raccordi.

Il Presidente del IV Municipio ha comunicato attraverso un commento Facebook di essere al corrente della fontana spenta e sta lavorando per farla riattivare.

A noi non resta che sperare in un nuovo “miracolo” che duri qualche giorno di più dell’ultimo.