Fontana di Trevi, blitz della Polizia Locale: sgominata la banda delle “tre campanelle”

Dopo gli interventi già eseguiti ripetutamente in diverse località del Centro Storico, a cui ha fatto seguito una costante attività di osservazione del fenomeno del gioco d’azzardo , la Polizia Locale di Roma Capitale, con il personale del I Gruppo Centro e dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), ha effettuato un’operazione mirata intorno a fontana di Trevi, dove gli agenti hanno individuato un gruppo di persone, ben organizzato, per lo svolgimento dell’azione illegale, eseguita nelle diverse vie della zona, al fine di attrarre e tentare di truffare ignari turisti ed i tanti pellegrini giunti negli ultimi giorni per il Giubileo dei Giovani.

Sono scattati nel giro di poche ore due diversi interventi, nel corso dei quali i caschi bianchi hanno fermato 14 persone, impegnate a vario titolo nell’organizzazione del cosiddetto gioco delle tre campanelle.

Tutti i soggetti, di nazionalità romena e di età compresa tra i 30 e i 50 anni, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per esercizio di gioco d’azzardo, mentre denaro e attrezzatura sono stati posti sotto sequestro. Uno dei fermati è stato, inoltre, trovato in possesso di sostanza psicotropa, di quantitativo riconducibile ad uso personale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.