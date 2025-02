Fontana di Trevi: gruppo di turisti volevano immergersi in fontana, subito bloccati dalla Polizia Locale

Nella notte tra sabato 22 e domenica 23 febbraio, una pattuglia del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale, durante il consueto sevizio di vigilanza nelle aree di pregio monumentale del centro storico, ha fermato alcuni turisti stranieri, in procinto di immergersi nella Fontana di Trevi.

Gli agenti, intervenuti nell’immediatezza dei fatti, sono riusciti a bloccare il gruppetto di tre uomini, due dei quali prima di riuscire nel loro intento.

Per uno di loro, trentenne neozelandese e residente a Londra, che ha proseguito bagnandosi parzialmente, è scattato il verbale unitamente alla misura dell’ ordine di allontanamento, secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana, per un ammontare complessivo di sanzioni superiore a 500 euro.

