Fontana di Trevi, inaugurata la passerella

È stata inaugurata questa mattina dal Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dall’Assessore alla Cultura, Massimiliano Smeriglio, e dal sovrintendente ai Beni culturali, Claudio Parise Presicce, la passerella all’interno della Fontana di Trevi che consentirà di vedere, durante i lavori di restauro, il capolavoro di Nicola Salvi da una prospettiva diversa.

“La prospettiva è veramente spettacolare – ha detto il Sindaco Gualtieri – La passerella consentirà una visione davvero unica anche durante i lavori di manutenzione, importanti e necessari per conservare la fontana. Una parte dell’intervento è stata fatta, ora si potrà intervenire sulla fontanella degli innamorati.

Sarà completata per dicembre: un tempo breve ma non abbiamo voluto privare romani e turisti della possibilità di vedere la fontana. C’è un tappetino contapersone perché così sperimentiamo anche il contingentamento, per una migliore fruizione della fontana. Potranno entrare 130 persone per volta“.

“Voglio ringraziare la Sovrintendenza che fa un lavoro straordinario di conservazione dei nostri beni e si è resa disponibile per rendere fruibile il cantiere – ha aggiunto Smeriglio – Uno spettacolo unico, c’è già la fila“.

“Ogni due settimane si fa lo svuotamento della vasca e la pulizia. Dopo dieci anni dall’ultimo intervento di restauro, però, era necessaria una manutenzione straordinaria più ampia del solito, che andasse a intervenire sui punti dove si accumula maggiore degrado – ha sottolineato Presicce – Il degrado è dovuto a tre fattori: il deposito delle patine biologiche che vanno rimosse, la necessità di ripristinare le stuccature che si perdono o si allentano, perché è lì che si infiltra la vegetazione infestante e poi la rimozione dei depositi calcarei, le croste nere.

Spesso i visitatori stretti nella calca non riescono a percepire la bellezza artistica della fontana, e questo è un punto di vista inedito e irripetibile, forse al massimo 500 mila persone riusciranno a vederlo. I gruppi statuari si vedono come non si possono vedere dal basso. C’è una storia da scoprire e la passerella è una occasione per farlo“.

La passerella sarà aperta il lunedì e venerdì dalle 11 alle 21, tutti gli altri giorni dalle 9 alle 21 (ultimo accesso alle 20:30).

