Fori Imperiali, apre al pubblico la Biblioteca Occidentale del Foro di Traiano: restauro da 1,75 milioni con fondi Pnrr

Entra per la prima volta nel percorso di visita dei Fori Imperiali la Biblioteca Occidentale del Foro di Traiano, vasta aula sotterranea situata sotto il livello stradale accanto alla Colonna Traiana e restituita alla fruizione pubblica dopo un intervento di restauro conservativo e valorizzazione promosso dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali nell’ambito del Pnrr Caput Mundi.

I lavori, finanziati con 1.755.000 euro, hanno trasformato un ambiente rimasto per lungo tempo nascosto e utilizzato come deposito in uno spazio museale permanente inserito nel Sistema Musei in Comune.

L’intervento ha risanato le strutture e fermato le infiltrazioni provenienti dai giardini di via dei Fori Imperiali tramite un sistema impermeabilizzante cristallizzante, integrando nell’allestimento anche i pilastri esagonali in cemento armato degli scavi novecenteschi realizzati per via dell’Impero.

Il nuovo percorso su passerella sopraelevata e reversibile permette di ammirare una porzione dell’antica pavimentazione in marmi policromi illuminata ad hoc, frammenti architettonici come il capitello di pilastro del portico d’accesso e le decorazioni marmoree delle nicchie, oltre a un videomapping immersivo che ripercorre le fasi storiche del complesso inaugurato nel 112 d.C.

«Un pezzo importante della nostra città diventa per la prima volta visitabile in un contesto di riqualificazione che comprende anche la nuova passeggiata archeologica», commenta il sindaco Roberto Gualtieri.

La Biblioteca sarà aperta venerdì, sabato e domenica dalle 9.20 alle 15.20 (ultimo ingresso) per gruppi di massimo 20 persone con partenze ogni 40 minuti.

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