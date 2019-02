Forte Prenestino presenta: A Journey into the Bass

Radikal Guru (pl). Raina. Dj Dibba. Jamaican Vintage Area, queste le quattro realtà chiamate a raccolta per guidarvi il 1 marzo 2019 al Csoa Forte Prenestino a Centocelle in una esplorazione senza confini della linea di basso ina red, gold and green mood!

JAMAICAN VINTAGE AREA, la trasmissione radiofonica condotta da MR.RUDEBEAT e MARIO DREAD, in onda ogni sabato dalle 15 alle 17 su Radiosonar e dedicata alla prima scuola della musica from the land of wood and water aprirà e chiuderà la serata con i suoi dischi!

RAINA della Villa Ada Posse, oltre che essere un piu che abile canterino e selector, da tempo si prodiga in un progetto chiamato “Boot Loop” ed inerente le sonorità Digital & Dub. Per questa speciale partecipazione lo vedremo IN FULL CONTROL ossia al microfono, alla consolle ed in live dub mix!

DJ DIBBA ci delizierà con la sua interpretazione della linea di basso: turntablism, mix rigorosamente a tempo, scratch, mashup, beat spezzati e ricostruiti grazie ad una tecnica eclettica e tutta dedicata alle sonorità derivate da quelle prime scintille nate durante la golden era giamaicana!

E poi…

RADIKAL GURU (pl)

Ad un paio d’anni abbondanti di distanza dalla sua ultima apparizione torna a Roma Mateusz Miller, in arte Radikal Guru.

Artista di fama mondiale ed in perenne tour (l’ultima serie di date, lo scorso mese, in India) è universalmente considerato uno degli esponenti di punta di quel dub trasversale e contaminato di fronte al quale è impossibile rimanere fermi.

Ispirato dalle produzioni di leggende quali King Tubby & Scientist, Mat ha saputo reinterpretare quello stile secondo una personale ed inimitabile vena urban all’interno della quale bassi tirati, cantati in stile rap e reggae, musica dub di nuova generazione e fascinazioni a 360 gradi si incontrano per dar vita a quell’unicità irrefrenabile chiamata Radikal Guru!

Il Forte Prenestino è un centro sociale occupato e autogestito dal 1986.

E’ un centro sociale, un luogo di socialità, incontro, divertimento e organizzazione del tempo collettivo, di scambio di idee, visioni, energie e di saperi. Il Forte sperimenta un’organizzazione del proprio spazio e delle proprie attività basata sulla libera associazione di individui uniti/e da una progettualità e da un’etica condivisa. E’ per questo che il forte sperimenta il non-lavoro e modelli di vita autogestiti, sperimenta un’altra socialità e un’altra economia perché è parte una realtà immensa e variegata, di chiunque combatta ogni giorno perché sia possibile un altro mondo, fatto di individui liberi/e uguali e solidali. Per questo il forte è antifascista, antisessista, antirazzista, antiproibizionista

C.S.O.A. Forte Prenestino

Dalle 22:30 alle 04:00

Via Federico Delpino – Centocelle – Roma

Web: www.forteprenestino.net

Mail: segreteria@forteprenestino.net

Tram: 5-19-14 Bus: 542-544

Metro C: fermate Gardenie e Mirti

Tel: 0621807855