Forum Ambiente, Pulcini: esempio di democrazia diretta e partecipazione attiva 

Proseguono gli incontri del Forum Ambiente del Municipio V. Il Forum è stato istituito dall’Amministrazione Municipale più di un anno fa e rappresenta un’occasione per i cittadini e le associazioni ambientali del territorio per confrontarsi con le istituzioni politiche sui programmi da porre in essere e sulle eventuali criticità presenti dal punto di vista ecologico.

Lo scopo di questi incontri è – come ricordato dall’assessore Pulcini che è un forte promotore e sostenitore degli appuntamenti – quello di ”discutere insieme delle strategie di politiche ambientali del territorio da adottare e dialogare sui progetti da promuovere. Il forum è stato fortemente voluto da questo Assessorato per costruire, insieme a chi ogni giorno si impegna concretamente a tutela dell’ecosistema, le politiche ambientali presenti e future. La proposta è stata accolta dal Consiglio Municipale, che ha approvato, con Delibera 45 del 18 luglio 2019, la costituzione del forum.”.

Attualmente a far parte del Forum sono più di 20 associazioni, segno del successo e della risposta da parte della cittadinanza. Pulcini ha quindi sottolineato: “Il Forum è un esempio di cittadinanza attiva e di democrazia diretta, due ideali che, come Movimento Cinque Stelle, sosteniamo e continueremo a portare avanti. A partecipare a questi incontri sono cittadini interessati all’ambiente, educatori ambientali, testate giornalistiche che si occupano di ecologia, enti locali di protezione civile e, soprattutto, molteplici esperti e tecnici nel campo naturalistico. Agli incontri ci interfacciamo con professori universitari e con veri e propri professionisti in ambito di sostenibilità ambientale. Sono molte le realtà che abbiamo coinvolto perché crediamo che sia opportuno interfacciarsi e dialogare con tutti gli attori del territorio. Lo scopo è quello di collaborare insieme per promuovere soluzioni ai problemi presenti. Il Forum Ambiente è un esempio forte e concreto di rappresentatività diretta e di un associazionismo vivo e presente, in grado di cambiare finalmente le sorti del territorio”.

L’ultimo incontro del Forum ha avuto luogo lo scorso 2 luglio nella cornice del Teatro Alessandrino e ha visto la partecipazione di ben il 90% delle realtà presenti nel territorio attive sulle tematiche ambientali, come dichiarato da Dario Pulcini. Anche da parte delle istituzioni l’impegno è stato mantenuto: ad essere presenti, oltre all’Assessore all’Ambiente, erano anche il Presidente Giovanni Boccuzzi, l’Assessore alla Scuola Marilena Mammarella, il Presidente della Commissione Ambiente Cosimo Puliti, il Presidente della Commissione Scuola, Cultura Sport Alessandro Stirpe e la Vice presidente della medesima commissione Monia Maria Medaglia.

Pulcini ha quindi evidenziato la presenza di una sinergia condivisa che vede da una parte l’impegno delle istituzioni municipali e dall’altra un’ampia platea di professionisti e di persone interessate alla sostenibilità ambientale in grado di dare un supporto e un consiglio prezioso per tracciare insieme le politiche future in un Municipio per troppo tempo abbandonato: “Il Forum, oltre ad essere esempio tangibile di democrazia diretta e di un percorso partecipato e condiviso, è anche il segno di una politica che si avvale di una programmazione, condivisa ed esplicita. Lavoriamo con trasparenza e onestà e per farlo è fondamentale coinvolgere direttamente i cittadini nelle decisioni pubbliche. In questo modo sensibilizziamo la cittadinanza, informandola e confrontandoci sul futuro del nostro territorio con chiarezza e determinazione.”