Forum della Pubblica Amministrazione a Roma dal 21 al 25 giugno

Dal 21 al 25 giugno prossimi torna il Forum PA, un importante momento di confronto fra soggetti pubblici, cittadini e operatori privati e un’occasione da non perdere per ascoltare, raccontarsi, mettere a fattor comune esperienze, con l’obiettivo di fare rete e stimolare la partecipazione attiva.

L’edizione 2021, come lo scorso anno, ripete la formula della modalità online e si conferma un appuntamento immancabile per Roma Capitale, che si presenta nuovamente al pubblico del Forum con un calendario molto ricco di eventi: dieci webinar distribuiti su cinque giornate, che spazieranno in tanti ambiti, dalla trasformazione digitale alla sicurezza e protezione dei dati, dai processi di riqualificazione urbana ai grandi temi dell’energia, dell’ambiente e della mobilità sostenibile. Il filo conduttore di quest’anno sarà in particolare incentrato su Piano Smart City e Agenda Digitale, ambiti di intervento che vedranno nel prossimo futuro ingenti investimenti su città e territori all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Per seguire gli appuntamenti organizzati da Roma Capitale è sufficiente registrarsi al sito https://forumpa2021.eventifpa.it e iscriversi agli eventi che si vogliono seguire in diretta web.

In dettaglio, i titoli dei webinar con relativi orari:

Lunedì 21 giugno – ore 12.30/13.30 Piano Smart city e Agenda digitale: Roma laboratorio d’innovazione.

Lunedì 21 giugno – ore 15.45/16.45 La trasformazione digitale al servizio dei cittadini. L’esperienza di Roma Capitale.

Martedì 22 giugno – ore 15.45/16.45 Sicurezza digitale e protezione dei dati in una città smart.

Martedì 22 giugno – ore 17.00/18.00 Clima, energia e sostenibilità: i progetti di Roma Capitale.

Mercoledì 23 giugno – ore 12.30/13.30 Ridisegnare gli spazi, migliorare la vivibilità. Innovazione sociale e partecipazione nei processi di trasformazione urbana. 2 Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità

Mercoledì 23 giugno – ore 15.45/16.45 Cultura e sviluppo economico: soluzioni smart per una città accogliente e attrattiva.

Giovedì 24 giugno – ore 9.00/10.00 Competenze digitali e smart education, la prospettiva di Roma Capitale.

Giovedì 24 giugno – ore 15.45/16.45 Roma citt{ accessibile e inclusiva. L’importanza dell’intervento integrato nelle politiche sociali.

Venerdì 25 giugno – ore 9.00/10.00 Muoversi Green: verso un modello di mobilità sostenibile per Roma.

Venerdì 25 giugno – ore 15.45/16.45 Verde e paesaggio, un patrimonio da valorizzare: Roma Capitale per la tutela dell’ambiente.

Al seguente link è possibile visionare nel dettaglio il panel dei relatori