Forum dell’Ambiente aperto alla cittadinanza

Continuano le occasioni per parlare di ambiente e tracciare le linee guida per quanto riguarda le politiche ecosostenibili da adottare sul territorio. Festam, il Festival dell’Ambiente del V Municipio, è l’occasione per confrontarsi e cercare soluzioni per il futuro.

A tal proposito, il 18 dicembre 2019, a partire dalle ore 18, si terrà il “Forum sull’Ambiente” del Municipio V alla Casa della Cultura di via Casilina 665.

Istituito con Delibera di Consiglio Municipale, l’incontro rappresenta un’occasione per confrontarsi con la cittadinanza sul sistema ecologico del territorio, fra errori passati e obiettivi per il futuro, passando per il presente e raccontando ciò che sta facendo l’Amministrazione.

Per questa importante iniziativa sono state invitate le associazioni ambientaliste locali, ma anche quelle nazionali.

A parlarne l’Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio Dario Pulcini:”Invitiamo tutti i cittadini a prendere parte a questo incontro per evidenziare le problematiche ancora presenti e portare soluzioni. La partecipazione è la massima espressione di democrazia nonché un modo per giungere prima alla soluzione dei problemi”.