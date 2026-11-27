Nuovo innesto nelle file azzurre a Roma Nord. La consigliera del Municipio XV, l’avvocato Irene Badaracco, entra ufficialmente in Forza Italia, rafforzando la pattuglia del partito di Antonio Tajani nel quadrante settentrionale della Capitale.

A dare il benvenuto alla neo-azzurra è stata la segretaria di Forza Italia Roma, Luisa Regimenti, che ha sottolineato il peso amministrativo e professionale del nuovo ingresso: «Oggi ho avuto il piacere di incontrare la consigliera municipale del Municipio XV avvocato Irene Badaracco che accogliamo nella grande famiglia di Forza Italia Roma con entusiasmo. La sua esperienza amministrativa, la sua professionalità e la conoscenza delle esigenze dei cittadini costituiscono un valore aggiunto per il nostro progetto politico».

Il radicamento nei Municipi e il lavoro del gruppo territoriale

Nell’ufficializzare l’adesione, Regimenti ha voluto riconoscere anche l’impegno della struttura locale del partito guidata dal coordinatore di zona: «Un ingresso che è merito anche del grande lavoro svolto dal segretario municipale Stefano Peschiaroli e da tutto il gruppo in Municipio che è sempre più un punto di riferimento per la cittadinanza», ha aggiunto l’esponente azzurra, rivendicando la fase di espansione del movimento nella Capitale.

«Forza Italia continua a crescere, aprendosi a nuove energie, competenze e personalità che condividono i valori del nostro movimento e la nostra proposta per Roma — conclude Regimenti —. All’avvocato Badaracco rivolgo, a nome mio personale e di tutta Forza Italia Roma, il più caloroso benvenuto e l’augurio di buon lavoro. Insieme continueremo a lavorare per una Roma più vicina ai cittadini, più efficiente e capace di guardare al futuro».

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