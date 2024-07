Forza Italia: Regimenti, inauguriamo a Roma stazione di ascolto sui territori

“L’impegno di Forza Italia sui territori della Capitale non si ferma: grande partecipazione per le giornate del tesseramento indette dal partito, con presidi allestiti in tanti angoli della Capitale, da Ostia al Tiburtino, da San Paolo alla Balduina”. Così in una nota Luisa Regimenti, Segretario di Forza Italia Roma.

“Vogliamo inaugurare una stagione di ascolto e presenza sui Municipi per raccogliere le istanze dei cittadini e costruire una piattaforma di proposte per risolvere le tante problematiche che stanno affossando la Capitale.

Vogliamo ripartire dalle periferie, troppo a lungo dimenticate, dove riscontriamo grande insoddisfazione verso le politiche del Campidoglio.

Saremo al fianco del Segretario nazionale Antonio Tajani per trasformare il grande successo alle elezioni europee in un motore di cambiamento del Paese, a partire dalle grandi città”.

