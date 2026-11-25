Prima rubate dai profili social, poi alterate con software di intelligenza artificiale per cancellare i vestiti e infine proiettate sulla lavagna interattiva multimediale (Lim) di una classe in un altro istituto di Monteverde Vecchio, davanti agli studenti riuniti in aula. È quanto hanno subito alcune ragazze del liceo scientifico Morgagni di Roma, che hanno deciso di denunciare l’accaduto.

La storia, consumatasi nei giorni precedenti, è diventata di dominio pubblico il 24 novembre — alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne — per iniziativa del collettivo autorganizzato del Morgagni, intervenuto per sostenere le compagne e impedire che il caso venisse minimizzato o archiviato come una ragazzata.

Dal caso Morgagni alle «liste stupri» negli altri licei romani: la protesta contro il vuoto educativo

«Siamo venuti a conoscenza di un fatto gravissimo: stanno girando delle foto di ragazze della nostra scuola spogliate dall’intelligenza artificiale», denunciano gli studenti nel messaggio pubblicato sui social, spostando immediatamente il fuoco dal mezzo tecnologico alla matrice culturale del gesto: «La trasformazione della donna in un oggetto da usare per divertirsi — sottolinea il collettivo — ci lascia amareggiati ed estremamente schifati, però questo episodio non ci stupisce».

Nel documento i ragazzi richiamano anche le cosiddette «liste stupri» apparse lo scorso anno e nuovamente quest’anno in altri licei della città, tra cui il Righi e il Giulio Cesare, leggendo questi fatti come segnali di una normalizzazione della violenza di genere tra i giovani; da qui l’accusa rivolta a istituzioni e governo per la mancata introduzione nelle scuole di un percorso serio di educazione sessuo-affettiva incentrato su consenso, rispetto reciproco, parità e consapevolezza relazionale.

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